В Китае создали ткань, которая охлаждает в жару

Она способна снизить температуру тела на несколько градусов.

Специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии разработали ткань, которая способна охладить тело в жару. Об этом пишет NewScientist.

Отмечается, что "метаткань" содержит микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. Такая ткань способна отразить ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а за счет рассеивания тепла организм охлаждается организм.

В ходе эксперимента стало понятно, что такая ткань способна снизить температуру тела на несколько градусов. Ученые в том числе провели эксперимент с машиной, салон которого был покрыт чехлом из метаткани. В результате и нагревался он меньше.

Причем специалисты рассказали, что эффект охлаждения будет наблюдаться и в тени.

Предполагается, что продукты из метаткани будут доступны уже через год.

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