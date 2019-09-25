В Китае создали ткань, которая охлаждает в жару

Специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии разработали ткань, которая способна охладить тело в жару. Об этом пишет NewScientist.
Отмечается, что "метаткань" содержит микроскопические волокна оксида титана, тефлона и полимолочной кислоты. Такая ткань способна отразить ультрафиолетовое и инфракрасное излучение, а за счет рассеивания тепла организм охлаждается организм.
В ходе эксперимента стало понятно, что такая ткань способна снизить температуру тела на несколько градусов. Ученые в том числе провели эксперимент с машиной, салон которого был покрыт чехлом из метаткани. В результате и нагревался он меньше.
Причем специалисты рассказали, что эффект охлаждения будет наблюдаться и в тени.
Предполагается, что продукты из метаткани будут доступны уже через год.
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Фото: pixabay
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