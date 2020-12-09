На острове Врангеля ученые нашли популяцию ледникового шмеля

Найденная популяция отличается от той, которая была обнаружена на архипелаге Новая Земля.

Ученые из Архангельска нашли на острове Врангеля популяцию ледникового шмеля. Ранее она была найдена на Новой земле и считалась единственной в мире. Информация об этом появилась на сайте Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики.

Основываясь на результатах генетического анализа, в ходе которого было расшифровано несколько ядерных и митохондриальных генов, мы пришли к выводу, что врангелевский шмель — отдельная популяция Bombus glacialis, — отметил завотделом энтомологии Московского зоопарка Михаил Березин.

Учены Григорий Потапов подчеркнул, что у найденной популяции отличается окраска, если сравнивать с той, чтобы обнаружили на архипелаге Новая Земля. Так, у этих шмелей более светлые части брюшка и груди.

Ледникового шмеля впервые описали в 1902 году. Геном расшифровать ученым удалось только в 2017 году.

Ранее мы писали, что ученые назвали втрое чаще заражающуюся коронавирусом категорию россиян.

Фото: pixabay