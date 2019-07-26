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В Китае школьник нашел яйца динозавра возрастом 66 миллионов лет

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Вероятно, почву размыло после сильных ливней, и яйца, пролежавшие в земле десятки миллионов лет, смогли найти.

Китайский школьник во время игры нашел окаменелое яйцо динозавра.

Мальчик играл в овраге и обнаружил необычный "камень". Ребенок предположил, что это может быть яйцом динозавра и отнес его в музей. Ученые провели тщательную экспертизу и подтвердили предположения ребенка. Затем школьник вместе с сотрудниками музея достали в этом же месте еще 10 яиц. 

Ученые предполагают, что из-за сильных ливней почву в этом месте сильно размыло, и кладка яиц динозавра возрастом 66 миллионов лет оказалась близко к поверхности.

Видео: Daily Mail

Теги: археология, наука и история, новости в мире, яйца динозавра
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, Общество,

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