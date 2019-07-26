В Китае школьник нашел яйца динозавра возрастом 66 миллионов лет

Вероятно, почву размыло после сильных ливней, и яйца, пролежавшие в земле десятки миллионов лет, смогли найти.

Китайский школьник во время игры нашел окаменелое яйцо динозавра.

Мальчик играл в овраге и обнаружил необычный "камень". Ребенок предположил, что это может быть яйцом динозавра и отнес его в музей. Ученые провели тщательную экспертизу и подтвердили предположения ребенка. Затем школьник вместе с сотрудниками музея достали в этом же месте еще 10 яиц.

Ученые предполагают, что из-за сильных ливней почву в этом месте сильно размыло, и кладка яиц динозавра возрастом 66 миллионов лет оказалась близко к поверхности.

Видео: Daily Mail