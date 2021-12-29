В Китае разрешили импорт лекарства компании Pfizer от ковида

В КНР одобрили использование Paxlovid на определенных условиях.

В Китае разрешили импорт лекарства американской компании Pfizer от коронавируса. Об этом местным журналистам сообщили представители государственного управления по контролю за фармацевтической продукцией. Известно, что одобрение по поставкам в страну противоковидного препарата Paxlovid иностранному производителю дано при ряде условий.

Напомним, что препарат Paxlovid выпускается в форме таблеток двух видов. Их необходимо принимать друг с другом дважды в день на протяжении пяти дней. Еще 22 декабря 2021 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Вашингтона одобрило Paxlovid для экстренного использования. Лекарство применяется для терапии пациентов с тяжелой и средней формами заражения коронавирусной инфекцией.

К настоящему моменту препарат одобрили в ряде стран. В их числе - Великобритания, Израиль, Канада, Южная Корея и Япония. Согласно официальным сведениям, полученным после второй фазы клинических испытаний, препарат Paxlovid снижает риск госпитализации или смерти пациента после заражения коронавирусом на 89%.

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