В Кремле осудили заявление Борреля, назвавшего РФ и КНР авторитарными режимами

Песков назвал Россию и Китай крупными суверенными государствами со своей политической системой.

В Кремле не согласны с заявлением главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля о том, что Россия и Китай являются странами с авторитарными режимами правления. Об этом в беседе с ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами Боррель заявил, что Россия и Китай могут создать мощный альянс "двух авторитарных стран, противостоящих демократии". По его мнению, в настоящее время в отличие от периода холодной войны, противостояние происходит не между демократией и коммунизмом, а между демократией и авторитарными режимами.

Мы абсолютно не согласны <…> Мы крупные суверенные страны со своей политической системой, со своим устройством государства. Мы с уважением относимся к устройству других государств и считаем себя вправе рассчитывать на такое же отношение к нам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля добавил, что "подобные заявления" Борреля в эту логику не укладываются.

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Фото: Piter.tv