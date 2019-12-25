"Феникс" уверен, что от противостояния РФ и США больше всего пострадает Польша.

В Китае Польшу назвали "самым важным инструментом США против России". Об этом заявили журналисты портала "Феникс". Они опубликовали материал, в котором объяснили, что в Америке Варшаву считают важным оружием в противостоянии с РФ.

Напомним, что ранее Польша входила в состав стран-участниц Варшавского договора. В этом соглашении ведущую роль занимал СССР. Однако сразу после распада Организации Варшавского договора, Польша перешла на сторону Запада. Ради покровительства США, Варшаве пришлось заниматься дипломатическим и военным вектором развития, направленным против РФ.

В Китае считают, что Россия занимается укреплением собственных границ и военных позиций. Этот шаг стал ответом на заявление США о том, что американские солдаты проводят совместные учения с польскими военными около границ РФ. Авторы публикации считают, что Польше будет отведена большая роль в плане США, так как это государство первое присоединилось к учениям в Европе. Москве придется ответить на жест Америки и Польши "равноправным" действием. Из-за этого Варшава окажется под угрозой возможной атаки и в случае противостояния пострадает больше других стран.

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