В Кисловодске стена обрушилась на машины

На месте работают спасатели и пожарные.

В Кисловодске подпорная стена обрушилась на машины. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел на Промышленной улице. Моисеев уточнил, что вместе с обвалом стены произошел порыв газовой трубы. Четыре из шести автомобиля, которые находились недалеко от места происшествия, оказались под обломками стены. На месте работают спасатели и пожарные. Погибших и пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что на севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга.

Видео: Telegram / Евгений Моисеев