В Кисловодске стена обрушилась на машины

В Кисловодске подпорная стена обрушилась на машины. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на Промышленной улице. Моисеев уточнил, что вместе с обвалом стены произошел порыв газовой трубы. Четыре из шести автомобиля, которые находились недалеко от места происшествия, оказались под обломками стены. На месте работают спасатели и пожарные. Погибших и пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что на севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга.
Видео: Telegram / Евгений Моисеев
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