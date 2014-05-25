В результате столкновения погиб один человек.

На севере Москвы произошло смертельное ДТП с участием каршеринга. Об этом сообщила прокуратура столицы в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 23 июля на улице Береговой. Водитель автомобиля Haval столкнулся с остановившимся перед выездом на внешнюю сторону ТТК автомобилем Audi. Водитель второй машины скончался на месте от полученных повреждений. Также есть пострадавшие.

Ранее мы сообщали, что на трассе М4 "Дон" столкнулись бензовоз, фура и семь легковушек.

Видео: Telegram / Дептранс. Оперативно