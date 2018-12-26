В Кировском районе задержали школьника, подозреваемого в поножовщине с семиклассником

Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Кировском районе Петербурга задержали подростка, подозреваемого в поножовщине. Инцидент произошел 20 июня на Тракторной улице у дома 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении семиклассника. По предварительным данным, конфликт случился со старшеклассником, он ударил 14-летнего подростка ножом и убежал.

Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что 15-летний школьник из Пушкина отравился галлюциногенами.

Фото: Telegram / Петербургская полиция