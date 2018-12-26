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В Кировском районе задержали школьника, подозреваемого в поножовщине с семиклассником
Сегодня, 12:17
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В Кировском районе задержали школьника, подозреваемого в поножовщине с семиклассником

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Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Кировском районе Петербурга задержали подростка, подозреваемого в поножовщине. Инцидент произошел 20 июня на Тракторной улице у дома 4. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию поступило сообщение о ножевом ранении семиклассника. По предварительным данным, конфликт случился со старшеклассником, он ударил 14-летнего подростка ножом и убежал.                                                                                        

Мальчик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. 

Материал передан в следственные органы для принятия процессуального решения. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что 15-летний школьник из Пушкина отравился галлюциногенами.

Фото: Telegram / Петербургская полиция

 

Теги: подростки, полиция, поножовщина, тракторная улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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