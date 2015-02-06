В этом году в разных районах города установят ещё 16 светофоров.

В Кировском районе Петербурга на перекрестке Ленинского проспекта и Троллейбусного проезда установили светофор, передаёт корреспондент Piter.tv.

Светофор поможет предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Только с 2019 года на перекрестке произошло восемь аварий с участием общественного транспорта.

Этот перекресток был признан опасным: здесь неоднократно происходили дорожно-транспортные происшествия с участием общественного транспорта. Поэтому в 2018 был разработан проект, и в этом году мы успешно построили данный светофорный пост. Павел Болденков, заместитель директора СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга"

После трех месяцев работы светофора городские службы оценят, насколько он улучшил дорожно-транспортную ситуацию.

Ранее мы писали, что в 2022 году на проспекте Обуховской Обороны установят новые светофоры.

Фото: Piter.tv