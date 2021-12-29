В Кировском районе в 260 домах отключили тепло

Тепло вернется завтра после полудня.

На юге Петербурга более 200 домов временно остались без тепла. Специалисты "Теплосети" повышают надежность распределительной сети "Ветеранов".

Плановые работы начались в 12:00 13 января и завершатся до 12:00 14 января. По информации пресс-службы администрации Кировского района, после завершения работ управляющие компании приступят к подключению внутридомовых систем в 260 зданиях.

Потребителей переключат на временный трубопровод, по которому жители будут обеспечиваться теплоснабжением и горячим водоснабжением в период реконструкции участка тепловой магистрали на проспекте Ветеранов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Невском районе обновят 626 метров трубопровода.

Фото: ВКонтакте / Теплосеть Санкт-Петербурга