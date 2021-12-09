В Кировской области грузовой поезд сошел с рельсов

СК РФ возбудил уголовное дело.

Тепловоз и шесть вагонов с железобетонными изделиями сошли с рельсов в Кировской области. Об этом рассказали представители Центрального межрегионального управления на транспорте. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 263 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности железнодорожного движения, которое повлекло за собой причинение крупного ущерба.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Допрашиваются свидетели, готовится к назначению ряд экспертиз. пресс-служба СК РФ

Специалисты напомнили, что в 05:33 утра по московскому времени грузовой состав, следовавший по маршруту Киров-Котласский – Чухломинский сошел с путей Пострадавших людей и угрозы для экологической безопасности нет. Однако авария повредила две местные опоры ЛЭП. Пришлось объявлять о задержке пригородных поездов. Работы по восстановлению движения закончатся примерно в 14 часов дня. Устанавливаются причины инцидента.

Суд отправил в колонию блогера, который запрыгнул на машину ФСБ.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России