Суд отправил в колонию блогера, который запрыгнул на машину ФСБ

Молодой человек проведет за решеткой почти три года.

Тиктокера Константина Лакеева, обвиняемого в повреждении спецавто во время несогласованной акции 23 января, получил два года и восемь месяцев колонии. Посудимый признал вину и раскаялся.

Адвокат Лакеева заявил, что приговор будет обжалован.

Лакеева, известного в TikTok как Костя Киевский, задержали 26 января, через несколько дней после акции в поддержку Алексея Навального в Москве. Позднее Следственный Комитет опубликовал видео с молодым человеком, где он приносит извинения.

Ранее мы писали о том, что открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве нескольких человек.

Видео: Telegram / Baza