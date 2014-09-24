  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 22:43
107
Rybka123 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Суд отправил в колонию блогера, который запрыгнул на машину ФСБ

0 0

Молодой человек проведет за решеткой почти три года.

Тиктокера Константина Лакеева, обвиняемого в повреждении спецавто во время несогласованной акции 23 января, получил два года и восемь месяцев колонии. Посудимый признал вину и раскаялся. 

Адвокат Лакеева заявил, что приговор будет обжалован.

Лакеева, известного в TikTok как Костя Киевский, задержали 26 января, через несколько дней после акции в поддержку Алексея Навального в Москве. Позднее Следственный Комитет опубликовал видео с молодым человеком, где он приносит извинения. 

Ранее мы писали о том, что открывший стрельбу в московском МФЦ признал вину в убийстве нескольких человек.

Видео: Telegram / Baza

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии