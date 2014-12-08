Оборудование классов проведено в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

В Кировской и Ларьянской школах-интернатах открылись новые кабинеты для уроков. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

В школах была обновлена материально-техническая база кабинетов педагогов-психологов и учителей-логопедов, кабинетов адаптивной физкультуры и ЛФК, кабинетов технологии и рабочего по обслуживанию здания. Также для реализации программ дополнительного образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья теперь оборудованы мастерские сити-фермерства и студии фото-видео записи.

Оборудование классов проведено в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".

В поселке Новогорелово в День знаний открылась Инженерно-технологическая школа.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти