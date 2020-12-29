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В Кирове задержали мужчину, пнувшего инвалида

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Против него возбудили уголовное дело по статье "Побои".

В Кирове задержали мужчину, пнувшего слабодышащего инвалида. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.

33-летнего жителя города доставили в отделение полиции. Сообщается, что тот пнул в спину инвалида, который спускался по лестнице с тростью и мешал ему пройти в магазин. Против него возбудили уголовное дело по статье "Побои".

Мужчина объяснил свои действия тем, что инвалид якобы протянул руку в сторону его жены и собирался схватить ее. Он также заявил, что готов извиниться.

Ранее мы сообщали, что мужчина пригрозил взорвать станцию метро "Славянский бульвар" в Москве.

Видео: YouTube / Управление МВД России по Кировской Области

Теги: задержание, инвалид, киров, умвд россии по кировской области
Категории: Лента новостей, Происшествия,

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