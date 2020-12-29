В Кирове задержали мужчину, пнувшего инвалида

В Кирове задержали мужчину, пнувшего слабодышащего инвалида. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Кировской области.
33-летнего жителя города доставили в отделение полиции. Сообщается, что тот пнул в спину инвалида, который спускался по лестнице с тростью и мешал ему пройти в магазин. Против него возбудили уголовное дело по статье "Побои".
Мужчина объяснил свои действия тем, что инвалид якобы протянул руку в сторону его жены и собирался схватить ее. Он также заявил, что готов извиниться.
Ранее мы сообщали, что мужчина пригрозил взорвать станцию метро "Славянский бульвар" в Москве.
Видео: YouTube / Управление МВД России по Кировской Области
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