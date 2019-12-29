В Киришах в сквере появится снегурочка за пять миллионов рублей

Благоустраивать будут сквер на Молодежном бульваре.

В Киришах в одном из скверов города установят 650-килограммовую снегурочку. Конкурс на благоустройство уже объявила администрация Киришского района.

Благоустраивать будут сквер на Молодежном бульваре у домов №26 и №30. Помимо установки скульптуры планируется поставить скамейки и озеленить территорию.

Из бюджета на данный проект выделят 5,2 миллиона рублей. Работы должны завершиться в ноябре 2020 года.

На благоустройство дворов в Ленобласти выделят 221 млн рублей.

Фото: Дом Деда Мороза в Великом Устюге