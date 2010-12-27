В Киришах пойман мужчина, обвиняемый в сбыте поддельных купюр

В совершении преступления ему помог несовершеннолетний подельник, которому он обещал вознаграждение в размере 500 рублей.

В Киришах осуждены два преступника, обвиняемые в сбыте фальшивых купюр Центрального банка РФ номиналом 5 тыс. рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ленобласти.

О происшествии стало известно 11 августа 2019 года. Злоумышленник приобрел фальшивую пятитысячную в баре "Сохо", расположенном в Киришском районе. Мужчина, недолго думая нашел несовершеннолетнего подельника, который отправился в магазин и расплатился фальшивой купюрой за приобретенные товары. Продавец выдал ему в качестве сдачи деньги в размере 4400 рублей. За сбыт фальшивого денежного билета юный соучастник получил 500 рублей вознаграждения.

Прокуратура собрала достаточно доказательств по данному делу и оба злоумышленника признали свою вину. Оба злоумышленника были осуждены по статье 186-ой УК РФ (Организация сбыта и сбыт заведомо подложного банковского билета Центрального банка).

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