В Киришах перевернулась карета скорой помощи с пациентом

В больницу доставили не только больного, но и медиков.

Сегодня, 4 сентября, в Киришах произошло страшное ДТП. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Около 7:45 утра на перекрестке проспекта Героев и улицы Энергетиков врезались карета скорой помощи и Renault Kaptur. В результате аварии серьезные травмы получили четыре человека. В больницу попали фельдшер, медсестра, пациент и водитель легковушки.

Подробности случившегося выясняются. Уточняется информация о состоянии пострадавших.

Ранее на Piter.tv сообщили, что водителей, выезжающих на встречку, будут выявлять с помощью квадрокоптера.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Ленобласть