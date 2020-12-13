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В Киришах перевернулась карета скорой помощи с пациентом
Сегодня, 11:00
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В Киришах перевернулась карета скорой помощи с пациентом

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В больницу доставили не только больного, но и медиков.

Сегодня, 4 сентября, в Киришах произошло страшное ДТП. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась. Об этом  Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. 

Около 7:45 утра на перекрестке проспекта Героев и улицы Энергетиков врезались карета скорой помощи и Renault Kaptur. В результате аварии серьезные травмы получили четыре человека. В больницу попали фельдшер, медсестра, пациент и водитель легковушки. 

Подробности случившегося выясняются. Уточняется информация о состоянии пострадавших. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что водителей, выезжающих на встречку, будут выявлять с помощью квадрокоптера.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Ленобласть

Теги: авария кириши, проспект героев, улица энергетиков
Категории: Картина дня, Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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