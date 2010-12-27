В Киришах мужчина задушил жену и скрылся

Подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Областной следком избрал меру пресечения мужчине, который задушил свою жену. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета Ленобласти.

О происшествии стало известно 25 сентября. В дачном доме садоводства "Молодежный" Кусинского сельского поселения полиция нашла мертвую 56-летнюю женщину. На теле были видны следы насилия. Следователь начал разыскивать подозреваемого и восстанавливать картину произошедшего. В результате ему удалось выяснить, что убийцей оказался 38-летний супруг погибшей.

Областной следком допросил преступника. Затем обвиняемого осудили по 105-ой статье УК РФ (Убийство). На данный момент следователь закрепляет доказательства по делу.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти семейная пара сгорела заживо.

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