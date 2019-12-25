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В Киришах мужчина поссорился с приятелем и забил его молотком
Сегодня, 17:03
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lizapoluda

В Киришах мужчина поссорился с приятелем и забил его молотком

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Пьяный конфликт завершился поножовщиной.

В четверг, 21 мая, полиция Киришского района задержала 45-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве знакомого во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета. 

По предварительной информации, задержанный проводил время в компании собутыльников в одном из домов города. После конфликта с 66-летним гражданином, он несколько раз ударил оппонента молотком, а затем пустил в ход и нож. От нанесенных ранений мужчина скончался на месте. 

Предполагаемый убийца помещен в изоляцию на двое суток, ему готовятся избрать меру пресечения. Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы рассказали о том, что обокравший пенсионерку на 160 тысяч "электрик" сам сдался полиции спустя полгода.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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