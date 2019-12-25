В Киришах мужчина поссорился с приятелем и забил его молотком

Пьяный конфликт завершился поножовщиной.

В четверг, 21 мая, полиция Киришского района задержала 45-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве знакомого во время совместного распития алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета.

По предварительной информации, задержанный проводил время в компании собутыльников в одном из домов города. После конфликта с 66-летним гражданином, он несколько раз ударил оппонента молотком, а затем пустил в ход и нож. От нанесенных ранений мужчина скончался на месте.

Предполагаемый убийца помещен в изоляцию на двое суток, ему готовятся избрать меру пресечения. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV