Обокравший пенсионерку на 160 тысяч "электрик" сам сдался полиции спустя полгода

Мужчина пробрался в квартиру пожилой женщины и похитил найденные деньги.

В минувший понедельник, 18 мая, в полицию обратился 22-летний неработающий петербуржец. Мужчина признался, что почти полгода назад обманул незнакомую пенсионерку. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

В тот же день полицейским позвонила 80-летняя женщина, живущая в доме на проспекте Просвещения. Пенсионерка рассказала о визите 31 января неизвестного мужчины, который представился электриком и настоял на установке реле энергосбережения. Доверчивая бабушка запустила незнакомца в квартиру, а тот похитил найденные 160 тысяч рублей и скрылся с места.

Возбуждено уголовное дело о краже, "электрика" поместили под подписку о невыезде.

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