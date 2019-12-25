Суд выписал штраф заведующей детсада за подлог и злоупотребление властью

В среду, 20 мая, стало известно, что Петроградский районный суд прекратил уголовное дело в отношении заведующей детсадом, которая обвинялась по статьям 292 (Служебный подлог) и 285 (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Женщина начислила в качестве зарплаты более 200 тысяч рублей своему брату, который должен был был заняться комплексным обслуживанием детского сада. Фигурантка дела подделывала документы и скрывала тот факт, что ее брат не работал, но деньги получал. Деньги были потрачены на нужды детсада, кроме семи тысяч рублей – их потратили на подарки сотрудникам.

Суд уголовное дело и уголовное преследование в отношении женщины прекратил, назначив ей судебный штраф в размере 20 000 рублей.

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