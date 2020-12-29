В Кингисеппском районе обнаружили 30 незаконно ввезенных в РФ автобусов

Предположительно, при провозе автобусов на территорию России, были использованы документы от иных транспортных средств.

В Кингисеппском районе Ленобласти у компаний-перевозчиков изъяли 30 автобусов, ввезённых на территорию России с изменёнными номерами агрегатов. По данным пресс-службы МВД, совместно с представителями таможни состоялись мероприятия в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Предположительно, при провозе автобусов на территорию России, были использованы документы от иных транспортных средств.

На данный момент уже установлен факт незаконного ввоза в Россию двух ТС, по остальным автобусам будет проведена экспертиза.

Ранее в посылках со сладостями и игрушками пулковские таможенники обнаружили сигареты.

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