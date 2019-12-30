В Кингисеппе ветер погнул крест на Екатерининском соборе

Храм будет закрыт 24 и 25 января.

Сильный ветер в Кингисеппе погнул крест на Екатерининском соборе архитектора Ринальди. Инцидент произошел в ночь с 22 на 23 ноября. Об этом очевидцы сообщили в социальных сетях.

При этом, на территории собора появилось объявление о том, что будет закрыт и 24, и 25 января. Местные жители отметили, что по территории храма ходят озадаченные рабочие, а пожилые люди крестятся при виде погнутого креста.

В пятницу в Петербурге пойдёт снег.

Фото: ВК/ Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург (Нина Рубаи)