Стоимость объекта составила 336 млн рублей.

В Кингисеппе появилось новое здание бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенное новейшим оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Для комфортной работы специалистов в здании поставлен новейший климатический комплекс систем вентиляции и кондиционирования с контролем микроклимата и безопасным воздухообменом. Впервые на таком объекте установлена система интеллектуального видеонаблюдения из 64 камер для обеспечения безопасности внутренних помещений здания и всей территории, специальная система контроля за доступом на территорию и в здание для посетителей и автотранспорта. Объект полностью укомплектован современным медицинским оборудованием.

Общая площадь здания составляет около 2 тысяч квадратных метров. Здесь разместились помещения трех отделений: патолого-анатомического, судебно-медицинской экспертизы и административного назначения.

Стоимость объекта составила 336 млн рублей.

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Фото: пресс-служба правительства Ленобласти