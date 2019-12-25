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В Кингисеппе построят здание морга на 170 миллионов рублей
Сегодня, 10:54
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lizapoluda

В Кингисеппе построят здание морга на 170 миллионов рублей

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Строительство завершится через 2 года.

В Кингисеппе на Первой линии будет возведен морг, ранее включённый в список стратегических объектов. Об этом сообщила пресс-служба строительного комитета Ленобласти.

По информации с сайта госзакупок, здание оценивается в 169,1 миллион рублей. Контракт на постройку заключен с ООО "Строительная компания Юнит", разрешение выдано 25 марта. Планируется, что морг будет сдан через два года. 

Отметим, что перечень стратегических объектов Кингисеппа был сформирован в прошлом году. Помимо морга туда вошли детская поликлиника, автостанция, игровые и спортивные площадки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Пушкине строят медицинский центр для лечения людей с коронавирусом.

Фото: Pixabay

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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