В Кингисеппе построят здание морга на 170 миллионов рублей

Строительство завершится через 2 года.

В Кингисеппе на Первой линии будет возведен морг, ранее включённый в список стратегических объектов. Об этом сообщила пресс-служба строительного комитета Ленобласти.

По информации с сайта госзакупок, здание оценивается в 169,1 миллион рублей. Контракт на постройку заключен с ООО "Строительная компания Юнит", разрешение выдано 25 марта. Планируется, что морг будет сдан через два года.

Отметим, что перечень стратегических объектов Кингисеппа был сформирован в прошлом году. Помимо морга туда вошли детская поликлиника, автостанция, игровые и спортивные площадки.

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Фото: Pixabay