В Пушкине строят медицинский центр для лечения людей с коронавирусом

Здание в виде буквы П будет иметь два этажа и вмещать в себя 60 койко-мест.

На улице Радищева в Пушкине появится многофункциональный медицинский центр, где будут лечить людей с коронавирусом. Здание, построенное силами Военно-строительного комплекса (ВСК) Минобороны, планируют сдать 15 мая. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Центр будет иметь форму буквы П. В нем разместятся 60 койко-мест. В настоящий момент уже залиты фундаментные плиты, идет монтаж металлоконструкций и стен из сэндвич-панелей, кровли. Рабочие устанавливают системы вентиляции, инженерные сети.

Помимо Пушкина, многофункциональные центры строятся еще в 16 городах России. 20 марта началось одновременное строительство медучреждения в Одинцово (на 100 койко-мест), в Подольске (200), Нижнем Новгороде (60), Калининграде (100), Ростове-на-Дону (160), Омске (100) и других городах.

Общее количество строителей, занятых на всех проектах, составляет 7 тысяч человек. В Пушкине круглосуточно в три смены трудятся 336 человек. Задействовано 48 единиц техники. На строительство всех 16 медцентров правительство выделило 8,8 млрд рублей.

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Фото: пресс-служба Военно-строительного комплекса Минобороны России