В Кингисеппе может появиться комплекс переработки этансодержащего газа

Район посетил председатель госкорпорации ВЭБ.РФ и губернатор региона.

Председатель госкорпорации ВЭБ.РФ Игорь Шувалов и губернатор Ленобласти побывали в Кингисеппском районе и обсудили строительство комплекса переработки этансодержащего газа.

Подобный проект реализуется сейчас в Усть-Луге компаниями "РусГазДобыча" и "Газпром". По мнению Дрозденко, благодаря такому проекту в регионе появятся несколько тысяч рабочих мест, а за ними начнет развиваться социальная инфраструктура и строительство жилья. Госкорпорация ВЭБ.РФ принимает участие в создании комплекса.

Также обсудили развитие трансграничной агломерации Кингисепп – Усть-Луга – Ивангород – Нарва. Помимо этого, ВЭБ.РФ рассматривает план строительства жилья в Кингисеппе (микрорайон №7) для сотрудников будущего комплекса. К 2023 году там построят 190 тысяч квадратных метров жилья для более чем 3 тысяч семей сотрудников, а также детсад и школу. На первом этапе сотрудники комплекса смогут снимать жилье с правом выкупа.

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Фото: pixabay