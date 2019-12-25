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В Кингисеппе двое мужчин выстрелили в мальчика из игрушечного пистолета
Сегодня, 9:59
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В Кингисеппе двое мужчин выстрелили в мальчика из игрушечного пистолета

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Злоумышленники оказались ранее судимыми.

Вечером понедельника, 8 июня, на детской площадке по адресу: Большая Советская улица, 40 в Кингисеппе двое неизвестных обстреляли 11-летнего ребенка из игрушечного пистолета. Об этом стало известно Piter.TV.

В городскую полицию обратился отец мальчика. По его сведениям, хулиганы проезжали мимо на "Жигулях". Ребёнок получил повреждение скулы. Ему оказали помощь в больнице и, после осмотра, разрешили лечиться амбулаторно.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно отыскали машину злоумышленников: она была припаркована у дома 22 по Октябрьской улице. Полицейскими задержаны двое безработных 34 и 40 лет. Оба подозреваемых имеют судимости.

Ранее мы рассказали о том, что задержан владелец собаки, укусившей за шею семилетнего мальчика в Ленобласти.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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