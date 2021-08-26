В Киеве в офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова"

Подозреваемый в поджоге задержан.

В центре Киева в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом информирует Telegram-канал украинского медиа-проекта Ґрати.

Инцидент произошел 26 августа на улице Институтской. "Коктейль Молотова" бросили в офис омбудсмена Людмилы Денисовой. На кадрах с места происшествия видно, как горит дверь учреждения. По данным СМИ, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в поджоге.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ЧП.

Ранее в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в помещении Кабмина Украины.

Видео: Telegram / VESTI, Klymenko Time