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В Киеве в офис омбудсмена бросили "коктейль Молотова"

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Подозреваемый в поджоге задержан.

В центре Киева в офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека бросили бутылку с зажигательной смесью. Об этом информирует Telegram-канал украинского медиа-проекта Ґрати.

Инцидент произошел 26 августа на улице Институтской. "Коктейль Молотова" бросили в офис омбудсмена Людмилы Денисовой. На кадрах с места происшествия видно, как горит дверь учреждения. По данным СМИ, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемого в поджоге.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали ЧП.

Ранее в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в помещении Кабмина Украины.

Видео: Telegram / VESTI, Klymenko Time

Теги: киев, коктейль молотова, поджог
Категории: События на Украине, Мировые новости, Происшествия, Лента новостей,

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