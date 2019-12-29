План состоит из 12 пунктов.

В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма "из ослабевших рук России". Об этом заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью журналистам на радиостанции "Новое время".

Украинский план по возвращению полуострова состоит из 12 шагов. Документ включает в себя способы ослабить РФ, а также подготовить Киев к этому моменту. Ранее политики также представили стратегию из 12 шагов по урегулированию конфликта на Донбассе. Однако подобной стратегии по Крыму еще не разработано.

Ранее Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины.