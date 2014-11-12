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В Киеве радикалы бросили в мусорный бак экс-депутата Рады

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Пострадавший Тарас Черновол полагает, что это произошло из-за критики властей страны.

На территории украинской столицы местные радикалы напали на бывшего депутата Верховной рады Тараса Черновола. Злоумышленники облили политика зеленкой, после чего бросили в мусорный бак. Об этом сообщили журналисты Telegram-канала "Политика Стран" со ссылкой на видеокомментарий пострадавшего. В ролике экс-парламентарий Верховной Рады после нападения на него в Киеве вызывает нард полиции. Мужчина заметил, что считает, что данная протестная акция в его отношении реализована по "заказу офиса" президента Владимира Зеленского. Речь идет о том, что Черновол позволил себе критиковать власть.

В Киеве активисты напали на Тараса Черновола. По их словам, они это сделали из-за того, что Черновол якобы оскорблял невесту погибшего героя Украины Дмитрия Коцюбайло Алину Михайлову. Черновола облили мочой, зеленкой после чего бросили в мусорный бак.

пост издания

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Фото и видео: Telegram / Политика Страны

Теги: верховная рада, депутаты, тарас черновол
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, События на Украине,

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