Андрей Ермак оценил план принятия документов, касающихся ДНР и ЛНР.

В Киеве не получали требование отозвать закон о переходном периоде в Донбассе. Об этом в эфире местного телеканала ICTV рассказал глава президентского офиса Украины Андрей Ермак. Чиновник уточнил, что властям страны не выдвигались никакие условия относительно документа, принятого ради урегулирования ситуации на неподконтрольных территориях в ЛНР и ДНР. В частности, требования изменить проект не заявляли страны "нормандского соглашения" - Россия, Франция и Германия.

Хотел бы развеять некоторые фейки, которые сегодня начали появляться, к сожалению, и в украинских СМИ. Во-первых, это якобы Украина была вынуждена была принять какое-то требование от кого-то об отзыве законопроекта. Андрей Ермак, глава офиса Владимира Зеленского

Украинский чиновник заметил прессе, что "нормандская четверка" никаких условий относительно проведения встречи для своего формата "формате" не предоставляла Киеву. Ермак опроверг данные о том, что Украина должна принять конкретные законы по Донбассу. Спикер подчеркнул, что можно говорить только о законах, которые четко прописаны в Минских соглашениях. План по завершению военных действий в регионе согласован от начала и до конца. Однако по итогам открытого обсуждения необходимые документ могут быть поданы в Верховную Раду. Депутаты имеют право их рассматривать.

Глава офиса президента Украины: Зеленский готов к переговорам с Путиным.

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