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Глава офиса президента Украины: Зеленский готов к переговорам с Путиным
Сегодня, 7:17
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Глава офиса президента Украины: Зеленский готов к переговорам с Путиным

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Андрей Ермак назвал условие встречи президентов Украины и России.

Глава офиса президента Украины заявил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление чиновника опубликовано в местном издании "Фокус". По словам руководителя администрации, лидер страны по телефону переговорит с главой РФ, если у Киева будет уверенность в наличии конкретного предмета для общения.

Президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся.

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

На Украине заметили, что на данный момент открытым находится вопрос о дате и месте возможной личной встречи Зеленского и Путина.

Протестующие украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум.

Фото: YouTube / ICTV

Теги: андрей ермак, владимир путин, встреча путина и зеленского
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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