Глава офиса президента Украины: Зеленский готов к переговорам с Путиным

Андрей Ермак назвал условие встречи президентов Украины и России.

Глава офиса президента Украины заявил, что президент Владимир Зеленский готов к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным. Такое заявление чиновника опубликовано в местном издании "Фокус". По словам руководителя администрации, лидер страны по телефону переговорит с главой РФ, если у Киева будет уверенность в наличии конкретного предмета для общения.

Президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся. Андрей Ермак, глава офиса президента Украины

На Украине заметили, что на данный момент открытым находится вопрос о дате и месте возможной личной встречи Зеленского и Путина.

Протестующие украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум.

Фото: YouTube / ICTV