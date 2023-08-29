На борту судна находятся 13 человек.

В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации источника, у танкера "Волгонефть" в условиях шторма оторвало носовую часть. На борту судна находятся 13 человек. Информация о пострадавших не поступала. Отмечается, что танкер перевозил более 4 тонн мазута.

Также в экстренных службах заявили, что ведется спасательная операция, которая осложняется погодными условиями. На спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий"

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Видео: Telegram / SHOT