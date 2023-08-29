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В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно

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На борту судна находятся 13 человек.

В Керченском проливе терпит бедствие грузовое судно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации источника, у танкера "Волгонефть" в условиях шторма оторвало носовую часть. На борту судна находятся 13 человек. Информация о пострадавших не поступала. Отмечается, что танкер перевозил более 4 тонн мазута.

Также в экстренных службах заявили, что ведется спасательная операция, которая осложняется погодными условиями. На спасение экипажа из Керчи вышел спасательный буксир "Меркурий"

Ранее мы сообщали, что в Калининградской области изъято более 45 кг янтаря.

Видео: Telegram / SHOT

Теги: бедствие, грузовое судно, керченский пролив
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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