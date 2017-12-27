Видео: в Кентукки в школе произошла стрельба: есть жертвы

Стрелка, убившего одного человека и ранившего еще нескольких в средней школе Бентона американского штата Кентукки, задержали.

В результате стрельбы, произошедшей сегодня в школе округа Маршалл американского штата Кентукки, погиб по меньшей мере один человек. Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Мэтт Бевин.

"Стрелок задержан, подтверждена одна смерть, есть несколько раненых. Многое еще неизвестно", – написал он.

Бевин попросил не спекулировать на произошедшем, не распространять слухи и дождаться точной информации.

Отметим, что это уже второй случай стрельбы в американской школе за последние сутки. Ранее 16-летний подросток открыл стрельбу в школе в Техасе, в результате чего была госпитализирована учащаяся.

Подробностей о личности стрелка и его возможных мотивах на данный момент не приводится.

Видео и фото: mirror.co.uk