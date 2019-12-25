Мужа женщины он убил одним выстрелом.

В Кемеровской области дед расстрелял своих соседей. Об этом сообщает издание Baza.

Мужчина подошёл к соседской семье, а ружьё спрятал под одеждой. После словесной перепалки он достал оружие и начал стрелять — перед этим он ударил женщину.

Мужа женщины он убил одним выстрелом, другим — ранил её сына в плечо.

Нападавшего удалось задержать. Сейчас с ним работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Казани начальник отдела полиции устроил стрельбу по подчиненным.