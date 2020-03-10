В Казанский собор привезли мощи Иоанна Крестителя. Образовалась огромная очередь

Во вторник, 10 марта, в Северную столицу привезли мощи Иоанна Крестителя. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео c места событий.
Извечтно, что святыня прибыла из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. Реликвию встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Мощи поместили в Казанском соборе. По словам мобильного корреспондента, на месте образовалась огромная очередь из желающих приложиться к святыне.
Реликвия пробудет в Петербурге до 17 марта.
Ранее мы сообщали о том, что в честь Крещения в Казанском соборе пройдет вечерняя литургия.
Видео:Piter.TV
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