В Казанский собор привезли мощи Иоанна Крестителя. Образовалась огромная очередь

Реликвия пробудет в Петербурге до 17 марта.

Во вторник, 10 марта, в Северную столицу привезли мощи Иоанна Крестителя. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео c места событий.

Извечтно, что святыня прибыла из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. Реликвию встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Мощи поместили в Казанском соборе. По словам мобильного корреспондента, на месте образовалась огромная очередь из желающих приложиться к святыне.

Реликвия пробудет в Петербурге до 17 марта.

Ранее мы сообщали о том, что в честь Крещения в Казанском соборе пройдет вечерняя литургия.

Видео:Piter.TV