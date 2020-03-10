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В Казанский собор привезли мощи Иоанна Крестителя. Образовалась огромная очередь

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Реликвия пробудет в Петербурге до 17 марта.

Во вторник, 10 марта, в Северную столицу привезли мощи Иоанна Крестителя. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео c места событий.

Извечтно, что святыня прибыла из Иоанно-Предтеченского монастыря Иерусалима. Реликвию встретил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Мощи поместили в Казанском соборе. По словам мобильного корреспондента, на месте образовалась огромная очередь из желающих приложиться к святыне.

Реликвия пробудет в Петербурге до 17 марта.

Ранее мы сообщали о том, что в честь Крещения в Казанском соборе пройдет вечерняя литургия.

Видео:Piter.TV

Теги: новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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