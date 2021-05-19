В Казани уволили полицейского за слив видео допроса напавшего на школу

В Казани уволили полицейского за слив в Сеть видео допроса напавшего на местную школу Ильназа Галявиева. Об этом сообщает KazanFirst.
По информации источника, приказ об увольнении сотрудника из МВД был подписан министром внутренних дел Татарстана Артемом Хохориным. В ведомстве назвали проступок полицейского ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, порочащим честь сотрудника внутренних дел.
В опубликованном в Сети видео допроса Ильназа Галявиева, совершившего вооруженное нападение на школу в Казани, тот называл себя богом. Он также заявил, что ненавидит людей и считает их биомусором.
Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Сам стрелок арестован на два месяца. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.
Ранее мы сообщали, что в Татарстане после нападения на школу у жителей изъяли 40 единиц огнестрельного оружия.
Видео: Telegram / Еду в Татарстан
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