В Казани уволили полицейского за слив видео допроса напавшего на школу

Его проступок назвали ненадлежащим исполнением служебных обязанностей.

В Казани уволили полицейского за слив в Сеть видео допроса напавшего на местную школу Ильназа Галявиева. Об этом сообщает KazanFirst.

По информации источника, приказ об увольнении сотрудника из МВД был подписан министром внутренних дел Татарстана Артемом Хохориным. В ведомстве назвали проступок полицейского ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, порочащим честь сотрудника внутренних дел.

В опубликованном в Сети видео допроса Ильназа Галявиева, совершившего вооруженное нападение на школу в Казани, тот называл себя богом. Он также заявил, что ненавидит людей и считает их биомусором.

Напомним, 19-летний Ильназ Галявиев 11 мая совершил нападение на школу №175 в Казани. В результате трагедии погибли девять человек и 24 пострадали. Сам стрелок арестован на два месяца. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане после нападения на школу у жителей изъяли 40 единиц огнестрельного оружия.

Видео: Telegram / Еду в Татарстан