В Казани при демонтаже неэксплуатируемого здания погиб рабочий

Есть один пострадавший.

В Казани при демонтаже неэксплуатируемого здания в Кировском районе города погиб рабочий. Об этом сообщили экстренные службы по Татарстану. Специалисты уточнили, что произошло обрушение подъездной секции. Кроме жертвы также есть один пострадавший. В пресс-службе регионального Минздрава журналистам объяснили, что мужчина госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Прокуратура организовала проверку по факту гибели рабочего на улице Лагерной. На место происшествия выезжал заместитель прокурора района Максим Жолобов. пресс-служба надзорного ведомства

Специалисты проанализируют соблюдение на рабочей площадке требований по безопасности. В случае выявления таких нарушений будут принять конкретные меры реагирования.

В результате столкновения катера с опорой Кантемировского моста пострадали пассажиры.

Фото: Piter.tv

