Карантин вводят на две недели — до 14 июля.

В Казахстане с 5 июля введут карантин из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве страны по итогам заседания государственной комиссии под председательством премьер-министра республики Аскара Мамина в четверг.

Известно, что карантин вводят на две недели — до 14 июля, однако оставляют возможность его продления.

Авиасообщение Казахстана с другими странами сохраниться — как и железнодорожное. Однако пассажирское автобусное автосообщение между регионами будет приостановлено. Общественный транспорт также будет работать ограниченное время.

Ранее Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина в Казахстане.

Видео: YouTube / QazaqstanDa