В Казахстане с 5 июля введут карантин из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в правительстве страны по итогам заседания государственной комиссии под председательством премьер-министра республики Аскара Мамина в четверг.
Известно, что карантин вводят на две недели — до 14 июля, однако оставляют возможность его продления.
Авиасообщение Казахстана с другими странами сохраниться — как и железнодорожное. Однако пассажирское автобусное автосообщение между регионами будет приостановлено. Общественный транспорт также будет работать ограниченное время.
Ранее Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина в Казахстане.
Видео: YouTube / QazaqstanDa
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