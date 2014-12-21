В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный

СМИ сообщают о вероятности того, что на месте трагедии могут быть выжившие.

Пассажирский самолет от авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из аэропорта в Баку до города Грозный, расположенного на территории Чечни, разбился вблизи города Актау, находящегося на западе Казахстана. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители экстренного ведомства иностранного государства. В настоящее время специалисты из местного ГУ МЧС уточнили, что на месте происшествия работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники. Поступают предварительные сведения о том, что на месте крушения воздушного судна есть выжившие. Согласно данным сайта Flightradar24, самолет упал в окрестностях Актау, а затем пропал с радаров.

В Актау по прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара. пресс-служба ГУ МЧС по Казахстану

В Алтайском крае упал легкомоторный самолет.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости