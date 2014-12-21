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В Казахстане разбился пассажирский самолет, летевший из Баку в Грозный

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СМИ сообщают о вероятности того, что на месте трагедии могут быть выжившие.

Пассажирский самолет от авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из аэропорта в Баку до города Грозный, расположенного на территории Чечни, разбился вблизи города Актау, находящегося на западе Казахстана. Соответствующее заявление в социальных сетях сделали представители экстренного ведомства иностранного государства. В настоящее время специалисты из местного ГУ МЧС уточнили, что на месте происшествия работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники. Поступают предварительные сведения о том, что на месте крушения воздушного судна есть выжившие. Согласно данным сайта Flightradar24, самолет упал в окрестностях Актау, а затем пропал с радаров.

В Актау  по прибытию обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

пресс-служба ГУ МЧС по Казахстану

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: azerbaijan airlines, авиакрушение, азербайджан, актау, грозный, казахстан, чечня
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Мировые новости, Новости России,

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