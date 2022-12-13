В Казахстане мужчина пропустил остановку и чуть не задушил водителя автобуса

Полиция задержала 67-летнего пассажира.

В казахстанском городе Петропавловск мужчина чуть не задушил водителя автобуса из-за пропущенной транспортной остановки. Об этом сообщили очевидцы через Telegram-канал "Sputnik Казахстан". Инцидент попал на запись с камеры пассажиров. В кадре видно, что агрессивно настроенный человек набрасывается на шофера, так как тот не остановился на остановке, которая ему была нужна. В результате оттолкнуть мужчину из салона попытался другой пассажир. В правоохранительных органах объяснили местным журналистам, что по факту нападения был задержан 67-летний подозреваемый. В его отношении возбуждено расследование по статье за хулиганство.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Казахстан