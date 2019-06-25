В Казахстане два человека погибли во время взрывов в воинской части

Сообщается, что еще 15 человек находятся в реанимации.

Во время взрывов в Арыси в воинской части погибли два человека, военный и гражданский.

Piter.TV вчера рассказывал первые подробности и публиковал видео с места происшествия. На момент написания новости о погибших и пострадавших не сообщалось. Сейчас стало известно, что погибли два человека. Один гражданский, второй – военный. За медицинской помощью обратились 165 человек. Из них 89 пострадавшим потребовалась госпитализация, 15 человек в тяжелом состоянии в реанимации. Еще 76 пострадавшим была оказана первая помощь, а затем назначено амбулаторное лечение.

Жители Арыси (порядка 45 тысяч) эвакуированы в близлежащие населенные пункты.

Сегодня ранее: В Германии столкнулись в небе два истребителя, один из пилотов погиб.

Видео: whatsuppboom