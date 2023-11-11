В Катаре потребовали от ООН расследовать нападения Израиля на больницы Газы

Тамим бен Хамад Аль Тани призвал оставить ККП в анклав открытым для гуманитарной помощи на постоянной основе.

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани потребовал от Всемирной организации направить международную команду следователей для расследования израильских обстрелов по территориям больниц в секторе Газа. Соответствующее заявление сделал политик, выступая перед коллегами на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятие состоялось на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. Спикер уточнил, что на текущий момент международная система идет на слом, потому что позволяет еврейскому государству бомбить медицинские учреждения жилые кварталы лагерей беженцев, расположенные на территории палестинского анклава. Дополнительно Катар призывает ХАМАС решить проблему с заложниками. Эмират требует, чтобы контрольно-пропускные пункты в сектор Газа оставались открытыми на постоянной основе.

Мы спрашиваем, до каких пор Израиль продолжит быть выше законов и международного права. В 21-м веке ведутся атаки на больницы. Мы требуем от ООН направить международную команду для расследования израильских обстрелов больниц в секторе Газа. Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир Катара

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Фото и видео: YouTube / سياسة لس