Президент Ирана призвал мусульманские страны вооружить палестинцев

Эбрахим Раиси объяснил, за что "целует руки" членам ХАМАС.

Президент Ирана Эбрахим Раиси призвал мусульманские страны вооружать палестинских представителей. Соответствующее заявление сделал политик, выступая перед коллегами на саммите Организации исламского сотрудничества (ОИС). Мероприятие состоялось на открытии внеочередных саммитов лидеров арабских и мусульманских стран в Эр-Рияде. Глава государства пояснил коллегам, что иранский народ "целует руки" членов радикального движения ХАМАС за то, что они сражаются против еврейского государства и сопротивляются. По мнению спикера, другого пути у них нет.

Следует вооружать палестинский народ. Сопротивление - единственный способ противостоять израильскому насилию. Странам мира, включая мусульманские, надо обеспечить защиту палестинского народа на оккупированных территориях. Эбрахим Раиси, глава Ирана

Володин: Россия и Иран заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Ближнем Востоке.

Фото и видео: YouTube / سياسة لس