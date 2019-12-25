В Карелии на трассе "Кола" автомобиль улетел в кювет и загорелся

В ДТП на трассе "Кола" погиб мужчина.
Жуткая авария произошла сегодня, 3 августа, на 831 км трассы "Кола" в Беломорском районе Карелии. Автомобиль "Фольксваген" вылетел с трассы и воспламенился. Автомобиль выгорел полностью.
В результате ДТП погиб 51-летний водитель иномарки. Его 2 пассажирки 51 и 55 лет доставлены в больницу.
Все обстоятельства ДТП выясняются.
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Фото: ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"
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