В Карелии на трассе "Кола" автомобиль улетел в кювет и загорелся

Мужчина-водитель погиб, его 2 пассажирки в больнице.

В ДТП на трассе "Кола" погиб мужчина.

Жуткая авария произошла сегодня, 3 августа, на 831 км трассы "Кола" в Беломорском районе Карелии. Автомобиль "Фольксваген" вылетел с трассы и воспламенился. Автомобиль выгорел полностью.

В результате ДТП погиб 51-летний водитель иномарки. Его 2 пассажирки 51 и 55 лет доставлены в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Фото: ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"