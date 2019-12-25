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В Карелии на трассе "Кола" автомобиль улетел в кювет и загорелся
Сегодня, 15:00
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MShaffter

В Карелии на трассе "Кола" автомобиль улетел в кювет и загорелся

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Мужчина-водитель погиб, его 2 пассажирки в больнице.

В ДТП на трассе "Кола" погиб мужчина.

Жуткая авария произошла сегодня, 3 августа, на 831 км трассы "Кола" в Беломорском районе Карелии. Автомобиль "Фольксваген" вылетел с трассы и воспламенился. Автомобиль выгорел полностью. 

В результате ДТП погиб 51-летний водитель иномарки. Его 2 пассажирки 51 и 55 лет доставлены в больницу.

Все обстоятельства ДТП выясняются. 

Ранее:Видео с места ДТП: В Липецкой области в ДТП погибла почти вся семья из Санкт-Петербурга 

Фото:  ГКУ РК "ОПС по Кемскому району"

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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