Видео с места ДТП: В Липецкой области в ДТП погибла почти вся семья из Санкт-Петербурга

В живых с тяжелыми травмами осталась 9-летняя девочка.

В Липецкой области из-за невнимательности водителя в ДТП погибли трое взрослых и ребенок, еще двое детей и женщина с травмами в больнице.

Жуткое ДТП произошло 31 июля в 16 часов на 439 километре трассы М-4 "Дон" в Хлевенском районе Липецкой области. Автомобиль "Mitsubishi Outlander" под управлением 36-летнего жителя Владимира на полном ходу врезался в стоявший у обочины "Форд" с семьей из Санкт-Петербурга.

В результате мощного столкновения погиб 37-летний водитель "Форда", его 36-летняя супруга и из 13-летний сын. Выжила только девочка 9 лет (по другим данным ей 10 лет). С тяжелыми травмами она была госпитализирована в больницу. С травмами отправлены в больницу пассажирка и 3-летний ребенок из владимирской машины. По предварительным данным, водитель " Mitsubishi" отвлекся за рулем и не заметил стоящий "Форд".

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