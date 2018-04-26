В Канаде самолет экстренно приземлился на автомобильную трассу

В сети появилось видео аварийной посадки малопассажирского самолета в Калгари.

В Калгари малопассажирский самолет совершил аварийную посадку прямо на автомобильную дорогу.

Инцидент произошел ранним утром, когда автодорога была не сильно загружена. На борту небольшого самолета был пилот и 5 пассажиров. Во время подлета к аэродрому в Калгари у самолета отказал двигатель, и пилоту пришлось сажать самолет на дорогу. Пострадавших нет. Уже будучи на земле самолет задел крылом фонарный столб.

Специалисты выясняют причины отказа двигатели и все обстоятельства инцидента.

Видео: YouTube/ CBC News: The National, Calgary Herald