Состояние двух пострадавших считается критическим.

В Канаде один человек погиб и четверо пострадали при частичном обрушении здания. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CBC. По данным прессы, инцидент произошел со стеной четврехэтажного строящегося дома в Лондоне провинции Онтарио. Пострадавшее здание находится в западной части города.

Телеканал уточнил, что спасатели смогли вытащить из-под завалов пятерых человек. Однако один из них скончался. В настоящее время состояние еще двух канадцев оценивается как критическое. На месте работают эксперты и правоохранительные органы. Причины обрушения устанавливаются.

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Видео: YT / The London Free Press